Британія надає МКС спеціалістів для розслідування злочинів РФ в Україні

Велика Британія надає допомогу Міжнародному кримінальному суду для розслідування підозрюваних військових злочинів в Україні.

Як повідомляє пресслужба британського уряду, на додаток до фінансування в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів, буде запропоновано спеціальну юридичну та поліцейську групу для підтримки розслідування.

До складу групи входитиме спеціальний офіцер лондонської поліції, який надасть МКС швидкий доступ до, серед іншого, військової експертизи. Також сім британських юристів, які мають великий досвід у сфері міжнародного кримінального права, запропонували допомогти виявити докази та притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.

«Російські війська повинні знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість», – заявив віце-прем'єр-міністр, державний секретар з питань юстиції Домінік Рааб.

2 березня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан наприкінці травня повідомив, що МКС «працює над відкриттям офісу в Києві». Також, за його даними, в Україні працюють 42 слідчих, криміналістів та персоналу підтримки з МКС.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.

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