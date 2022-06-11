Війська РФ готуються до наступу на Слов’янськ та Сіверськ – Генштаб ЗСУ

Російські війська готуються до наступу на Слов’янськ та Сіверськ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці 11 червня, на початку 108-ї доби широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

«На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ», – йдеться у повідомленні.

На Сєвєродонецькому напрямку російська армія веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове, повідомляє Генштаб. І додає, що противник має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове; продовжує вести штурмові дії у місті Сєвєродонецьк.

«На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи», – звертають увагу в Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська, інформують українські військові, активно застосовують авіацію та артилерію для сковування українських військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Харківському напрямку, за даними Генштабу ЗСУ, противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування українських військ до державного кордону.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях, зазначають в ЗСУ.

«Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. Продовжено терміни: до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил РБ; до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі», – йдеться у зведенні Генштабу.

На Сіверському напрямку, зауважують українські оборонці, противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекидання українських військ на інші «загрозливі напрямки»: «Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій наших військ у прикордонних районах Сумської області».

На Південнобузькому напрямку російські війська основні зусилля зосереджують на веденні позиційної оборони, вказують українські військові: «Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північно-Кримський канал».

Також у Генштабі зауважили, що російські війська далі блокують цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря; а у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

За минулу добу українські війська на Донецькому та Луганському напрямках відбили чотирнадцять атак військ РФ, знищили чотири танки, дві артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу «Орлан-10», наголосили в Генштабі ЗСУ.

Російська сторона не озвучує втрати своєї техніки.

Українське командування ввечері 10 червня повідомляло, що російські війська готуються відновити наступ на місто Слов’янськ.