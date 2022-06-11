Війська РФ готуються до наступу на Слов’янськ та Сіверськ – Генштаб ЗСУ

Російські війська готуються до наступу на Слов’янськ та Сіверськ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці 11 червня, на початку 108-ї доби широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
«На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.
На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ», – йдеться у повідомленні.
На Сєвєродонецькому напрямку російська армія веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове, повідомляє Генштаб. І додає, що противник має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове; продовжує вести штурмові дії у місті Сєвєродонецьк.
«На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи», – звертають увагу в Генштабі.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська, інформують українські військові, активно застосовують авіацію та артилерію для сковування українських військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.
На Харківському напрямку, за даними Генштабу ЗСУ, противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування українських військ до державного кордону.
На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях, зазначають в ЗСУ.
«Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. Продовжено терміни: до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил РБ; до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі», – йдеться у зведенні Генштабу.
На Сіверському напрямку, зауважують українські оборонці, противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекидання українських військ на інші «загрозливі напрямки»: «Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій наших військ у прикордонних районах Сумської області».
На Південнобузькому напрямку російські війська основні зусилля зосереджують на веденні позиційної оборони, вказують українські військові: «Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північно-Кримський канал».
Також у Генштабі зауважили, що російські війська далі блокують цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря; а у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр».
За минулу добу українські війська на Донецькому та Луганському напрямках відбили чотирнадцять атак військ РФ, знищили чотири танки, дві артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу «Орлан-10», наголосили в Генштабі ЗСУ.
Російська сторона не озвучує втрати своєї техніки.
Українське командування ввечері 10 червня повідомляло, що російські війська готуються відновити наступ на місто Слов’янськ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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