Сумщина: одна людина загинула через обстріли, в області змінили правила продажу алкоголю – голова ОВА

Російські війська обстріляли кілька громад Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у зведенні станом на 22 годину 10 червня.

«Після 10 ранку по території Есманської громади з Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, 10 прильотів. Руйнувань та жертв немає. Ближче до 13 години по території Краснопільської громади ворог почав артобстріл з важкої артилерії. Одна людина загинула від отриманих під час обстрілу поранень», – заявив Живицький.

Ще один обстріл стався близько 17:30 і був спрямований на Великописарівську громаду, внаслідок нього також ніхто не постраждав.

Живицький також повідомив про зміну правил щодо продажу алкоголю в області: пиво, слабоалкогольні напої та вино в магазинах продаватимуться з 11 по 19 годину в будні дні, у вихідні – протягом всіх годин роботи. У закладах харчування алкоголь можа буде замовити в будь-який день з 11 по 21 годину.

При цьому відпускати спиртне людям у військовій формі заборонено, зазначив голова ОВА.

Урядовець назвав причини для такого рішення:

надходження від акцизного податку скоротилися вдвічі порівняно з минулим роком (18 мільйонів гривень проти 36 мільйонів гривень)

майже втричі збільшилася кількість експертиз на визначення стану алкогольного сп’яніння

«значно збільшилася» кількість госпіталізацій внаслідок алкогольних інтоксикацій і отруєнь сурогатами

збільшилася кількість правопорушень, скоєних у стані алкогольного сп’яніння

Нововведення почнуть діяти з моменту опублікування офіційного розпорядження. Живицький припустив, що це станеться 14 червня.

Сумська ОВА повідомила 31 березня, що з 30 березня в області заборонено продаж алкоголю, окрім як у суботу та неділю.