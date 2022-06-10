У Сєвєродонецьку – вуличні бої, оточення українським військовим на Луганщині не загрожує – ОВА

У Сєвєродонецьку на Луганщині 10 червня тривають запеклі вуличні бої, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Під щільними обстрілами – вся вільна Луганщина. Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Вимотуємо ворога. Сьогодні 10 червня – росіяни вкотре облажалися, обласний центр – український. Траса «Лисичанськ-Бахмут» – наша. Наступна дата ганьби рашистів – 22 червня», – написав Гайдай у телеграмі.

За його словами, оточення нашим військам на Луганщині не загрожує.

«Тиха» евакуація можлива тільки з Лисичанська і з Гірської громади, туди ж є можливість завозити гуманітарні вантажі, додав голова ОВА.

Напередодні у ранковому ефірі Радіо Свобода керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що Збройні сили України на даний час контролюють близько третини міста.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 червня заявив, що багато в чому доля українського Донбасу вирішується у боях за Сєвєродонецьк. Він назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих з початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські війська мали завдання захопити місто і взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня.