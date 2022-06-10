Британська розвідка повідомила про хід боїв у Сєвєродонецьку і загрозу «значного спалаху» холери в Маріуполі

Попри те, що Росія знову контролює більшу частину Сєвєродонецька на Луганщині, її силам не вдалося досягти успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі й півдня, повідомило вранці британське Міністерство оборони з посиланням на дані своєї розвідки. Бої під Сєвєродонецьком тривають.

Крім того, за даними розвідки, Росія намагається забезпечити базові комунальні послуги населенню на окупованих нею територіях, але доступ до безпечної питної води є непостійним, у той час як тривають значні збої в телефонних та інтернет-послугах.

«У Херсоні, – ймовірно, критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує значний спалах холери. Поодинокі випадки холери реєструють від травня. Україна зазнала великої епідемії холери в 1995 році, і відтоді спостерігалися незначні спалахи, особливо біля узбережжя Азовського моря, до якого входить Маріуполь», – йдеться у зведенні.

У британській розвідці кажуть, що медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу, а великий спалах холери в місті «ще більше погіршить ситуацію».

Напередодні Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомляло, що одночасно зі штурмом Сєвєродонецька російські військові за останні дві доби активізували зусилля з просування на південь від міста Ізюм, розташованого приблизно за 130 кілометрів на північний захід від Сєвєродонецька.

«Росія, ймовірно, прагне відновити темпи в цьому районі, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і отримати можливість просунутися глибше в Донецьку область», – заявила британська розвідка.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих від початку повномасштабного російського вторгнення.

6 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Росія готується до ймовірного спалаху холери в окупованому місті. Він підтвердив, що загарбники перекривають виїзд із міста. Крім того, за даними Андрющенка, Росія готує лікарні на своїй території для потенційних хворих серед військових.

11 травня очільник міста Вадим Бойченко заявив, що до кінця року у Маріуполі від хвороб і нестерпних умов можуть померти більше ніж 10 тисяч людей. Всесвітня організація охорони здоров’я згодом застерегла, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань.