Російські військові обстріляли Дніпропетровщину, одна людина поранена – голова ОВА

Російські військові знову завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині, постраждала жінка, повідомив голова військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка зазнала осколкового поранення. У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав. На ранок ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Але деталі з’ясовуємо», – написав Резніченко у телеграмі вранці 10 червня.

Він уточнив, що сильна ранкова пожежа у Дніпрі з російською атакою не пов’язана. «Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали», – повідомив голова ОВА.

3 червня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення війська Росії російські війська завдали понад 150 ракетних ударів по Дніпропетровщині. Зокрема, російські війська чотири рази вдарили по залізниці. Повністю зруйнований міжнародний аеропорт Дніпра.

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За словами Лукашука, обстріли в області знищили як житлові будинки, так і об’єкти інфраструктури, промислові підприємства, фермерські господарства.

Зокрема, у Зеленодольській громаді на Криворіжжі станом на 3 червня були повністю зруйновані 16 будинків, понад сто – пошкоджені.

З семи громад Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровщини, які перебувають під постійними обстрілами військ Російської Федерації, за сто днів війни виїхали 20 тисяч людей.