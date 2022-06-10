Українські війська відбили 14 атак російської армії на Донбасі – ОС

Українські війська продовжують відбивати наступ російської армії на Донбасі, повідомляє Угруповання Об’єднаних Сил 10 червня.

За повідомленням, Росія застосовує по українських позиціях бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки та міномети різних систем.

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«Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої», – повідомляє угруповання.

За даними командування, російські війська втратили:

4 танки

2 артилерійські системи

11 бойових броньованих машин

3 одиниці автомобільної техніки

1 склад з боєприпасами

Також підрозділи протиповітряної оборони збили над Донбасом чотири безпілотних літальних апарата типу «Орлан-10».

Російська сторона не озвучує втрати своєї техніки.

За даними українського командування станом на вечір 10 червня, російські війська готуються відновити наступ на місто Слов’янськ.