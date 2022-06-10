Андрющенко про вибух у Донецьку: бачимо зміну адміністрації на росіян

Вибух у центрі Донецька 10 червня може бути частиною російського плану із заміни складу підконтрольних Кремлю адміністрацій, вважає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Це логічно. Зараз ми спостерігаємо зміну всього колабораціоністського угруповання адміністрації на росіян. Це вперше в практиці воєн Росії напряму російські чиновники призначаються у самоназваний уряд. Нам стає зрозуміло, що ФСБшники взяли гору над армійськими», – зазначив Андрющенко в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).



На думку Андрющенка, керівництво угруповань «ЛДНР», яке нині сконцентрувало на собі негатив через проведену примусову мобілізацію в ОРДЛО, буде замінене на господарників, але також така заміна може торкнутися і новозахоплених територій.

«З донецького досвіду ми чекаємо, що, по-перше, швидко зачистять маріупольських колаборантів, бо вони своє завдання виконали: прийняли на себе перший негатив», – прогнозує Андрющенко.



Раніше 10 червня російська агенція «РИА Новости» та радник мера Маріуполя повідомили про вибухи у центрі Донецька поблизу адміністрації ватажка угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна. Кількома днями раніше він змінив так званий «уряд ДНР». Виконувачем обов’язків «голови уряду» став Віталій Хоценко, який до цього був російським регіональним чиновником, а з 2019 року працював директором департаменту промислової політики та проектного управління міністерства промисловості та торгівлі Росії.