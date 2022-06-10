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Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила 200 своїх військових, найбільше – на Харківському і Бахмутському напрямках

За час масштабної війни РФ втратила 1409 танків і 3450 бойових броньованих машин, свідчать дані Генштабу ЗСУ

Росія за добу втратила близько 200 своїх військових у повномасштабній війні проти України, найбільших втрат загарбники зазнали на Харківському та Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 червня.

Загалом від 24 лютого Росія втратила у війні проти України близько 31 900 військових. Крім того, за даними Генштабу, серед втрат РФ:

  • 1409 танків
  • 3450 бойових броньованих машин
  • 712 артилерійських систем
  • 222 РСЗВ
  • 97 засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems
  • 212 літаків
  • 178 гелікоптерів
  • 572 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 125 крилатих ракет
  • 13 кораблів /катерів
  • 2438 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 54 одиниць спеціальної техніки.

«Дані уточнюються», – додали в Генштабі ЗСУ.

Напередодні видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Попередні західні оцінки російських втрат у другій половині травня становили 15 тисяч загиблих.

Російські війська втрачають особливо велику кількість живої сили та бойової техніки у нинішніх боях на заході Луганської області – в районі міст Сєвєродонецька та Лисичанська, де їм вдалося досягти певних успіхів та просунутися вперед, заявив співрозмовник видання.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Так само не відомі точні дані втрат України. Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.

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