ЗСУ зазнають значних втрат через брак озброєння – розвідка. Коли буде достатня кількість зброї?

- Немає снарядів...Втрати ЗСУ на Донбасі через брак озброєння
Британське видання The Independent з посиланням на звіти західної та української розвідок повідомляє про те, що українські війська зазнають значних втрат, оскільки співвідношення сил щодо артилерії із російським супротивником складає 20 до 1 по артилерії та 40 до 1 по боєприпасах.
Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокої битви на передовій, йдеться у виданні.
У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і про те, українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а російські війська можуть завдавати удари із у 12 разів більшої відстані.
Про це у програмі Свобода Live:
- Російська армія системно знищує міста і села на Донбасі
Російські війська системно знищують все Сєвєродонецьку, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його інформацією у місті досі точаться вуличні бої, а війська РФ постійно обстрілюють промзону, де тримають позиції українські військові. Там армія загарбників використовує Калібри і систематично завдає авіаударів.
Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що Сєвєродонецьк наразі залишається епіцентром протистояння на Донбасі. За його словами, там зараз вирішується доля Донбасу.
Про це дивіться у програмі Свобода Live
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