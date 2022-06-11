Зеленський утворив у Лисичанську військову адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський створив у Лисичанську військову адміністрацію – про це йдеться в його указі, оприлюдненому Офісом президента 11 червня.

«Утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області. Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу», – йдеться в документі.

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Указ набирає чинності з дня оприлюднення.

За даними Генерального штабу, 11 червня російські війська посилили обстріли Лисичанська зі ствольної та реактивної артилерії. Місто, разом із Сєвєродонецьком, стало основним напрямком російського наступу на Донбасі, проте залишається під контролем українських військ.