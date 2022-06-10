Волонтери евакуювали з Лисичанська 23 людей – Гайдай

З Лисичанська вдалося вивезти ще 23 місцевих мешканців, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 10 червня.

За його словами, евакуацію організував волонтер – англієць на ім’я Філіпп, який раніше жив у Сєвєродонецьку.

«Англієць-волонтер Філіпп з Сєвєродонецька вкотре зібрав супербригаду, яким сьогодні вдалося вмовити 23 людини їхати в спокійне місце. Після того, як евакуація з Сєвєродонецька зупинилася, а в самому місті Філіпп з іншими волонтерами потрапили під обстріли, після лікування – переключилися на Лисичанськ», – повідомив він.

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Гайдай додав, що група з 23 людей, серед яких двоє вихідців із Сєвєродонецька, вже ночують у безпечному місці.

У Сєвєродонецьку на Луганщині 10 червня тривають запеклі вуличні бої, повідомляв голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. «Тиха» евакуація можлива тільки з Лисичанська і з Гірської громади, туди ж є можливість завозити гуманітарні вантажі

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 червня заявив, що багато в чому доля українського Донбасу вирішується у боях за Сєвєродонецьк. Він назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих з початку повномасштабного російського вторгнення.