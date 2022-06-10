Міністр оборони Британії: Україна здатна витіснити Росію з Донбасу

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Про це він сказав у Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.



«Я бачу багато спільного в нашій історії, тому що, по-перше, набагато сильніша армія супротивника, фашистський режим. Так, дійсно, ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що той режим, про який я вже сказав, він на межі колапсу принаймні в тому, що стосується воєнної потуги. Тобто вони зараз також на межі виснаження», – сказав Воллес.

Володимир Зеленський зауважив, що слова Британії переходять до дій, на відміну від інших європейських країн.

«Зброя, фінанси, санкції – три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України», – сказав він.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс раніше заявляла, що потрібно бути «непохитними у забезпеченні перемоги України військовою допомогою та санкціями». Вона переконана, що російську агресію не можна втихомирити, на неї необхідно відповідати силою.

Велика Британія активно підтримує Україну у її протистоянні російській збройній агресії.