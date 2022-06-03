У Лисичанську зруйновано 60% об’єктів інфраструктури та житлових будинків – ВЦА

У Лисичанську Луганської області зруйновано 60% об’єктів інфраструктури та житлових будинків, повідомив 2 червня у телемарафоні голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка.

«Обстріли з кожним днем стають все більш потужними. Окупанти без перерви гатять по всьому місту. В Лисичанську на 60% зруйнована вся інфраструктура та житлова забудова. З підвозом води допомагають ДСНС, харчі також є. В місті немає світла, газу, електроенергії, телефонного зв’язку та інтернету. Про ситуацію в Україні люди дізнаються від співробітників поліції та волонтерів», – зазначив Заїка.

Він додав, що траса Бахмут – Лисичанськ перебуває під контролем українських Збройних сил, але її постійно обстрілюють війска РФ.

«Там гатять без перерви, проїхати дуже важко, але є альтернативні дороги, якими можна пересуватися більш-менш безпечно», – сказав Заїка.

Попри постійні обстріли, в місто щоденно надходить гуманітарна допомога, цьому сприяють рятувальники та поліцейські, додав він.

«В місті залишається близько 20 тисяч мирних мешканців, раніше було приблизно 97 тисяч населення. Наразі евакуація з міста призупинена», – зазначив посадовець.

30 травня в Лисичанську під обстріл армії РФ потрапив броньований евакуаційний транспорт, який їхав забирати цивільних з області. Смертельно був поранений французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф.