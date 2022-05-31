Франція вимагає провести розслідування загибелі свого журналіста на війні в Україні

Франція вимагає провести розслідування загибелі журналіста Фредеріка Леклерка-Імхоффа на війні в Україні.

«Смерть Фредеріка Леклерка-Імхоффа, журналіста BFM, убитого сьогодні (30 травня – ред.) під час висвітлення операції з евакуації українців під Сєвєродонецьком, глибоко шокує. Я засуджую це і висловлюю наші співчуття його рідним і колегам. Франція вимагає якомога швидше провести прозоре розслідування, щоб пролити повне світло на обставини цієї трагедії. Франція підтверджує свою постійну і рішучу відданість свободі преси у всьому світі та захисту журналістів і всіх тих, чиє висловлювання сприяє вільній інформації та публічним дискусіям», – заявила міністр закордонних справ Катрін Колонна, яка якраз перебувала з візитом в Україні, коли загинув французький журналіст з каналу BFM TV.

Понад 20 журналістів загинули в Україні від початку масштабного російського вторгнення.

За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.