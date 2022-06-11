Російські війська увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк – Гайдай

На Луганщині минулої ночі російські війська вдарили по Врубівці вогнеметною системою (інформація щодо кількості жертв уточнюється, вигоріло багато будинків), увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк. Про це повідомив вранці 11 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Крім того, додав він, до лікарень Дніпра та Львова шпиталізували п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська.
Загалом упродовж 10 червня військові РФ відкривали вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі, зауважив Гайдай. І наголосив, що часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.
«Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. Те саме зараз робить в Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи. Тисячі сєвєродончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну «Азоту», однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Вчора під час чергового обстрілу було пошкоджене залізничне депо об’єднання. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей», – написав він у телеграмі.
Очільник Луганської ОВА додав, що наразі триває наступ російських військ у напрямку Новотошківське – Оріхове.
«Ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку», – уточнив Гайдай.
Вранці 11 червня Генеральний штаб ЗСУ також поінформував, що армія РФ веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 червня заявив, що багато в чому доля українського Донбасу вирішується у боях за Сєвєродонецьк. Він назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих з початку повномасштабного російського вторгнення.
9 червня у ранковому ефірі Радіо Свобода керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив про контроль Збройними силами України на той час близько третини міста. Вранці 11 червня очільник Луганської ОВА повідомив в ефірі єдиного марафону, що більшу частину міста контролюють війська РФ.
Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що російські війська мали завдання захопити місто і взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня.
3 червня стало відомо, що у Сєвєродонецьк зайшов «Іноземний легіон».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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