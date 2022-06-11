Російські війська увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк – Гайдай

На Луганщині минулої ночі російські війська вдарили по Врубівці вогнеметною системою (інформація щодо кількості жертв уточнюється, вигоріло багато будинків), увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк. Про це повідомив вранці 11 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Крім того, додав він, до лікарень Дніпра та Львова шпиталізували п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська.

Загалом упродовж 10 червня військові РФ відкривали вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі, зауважив Гайдай. І наголосив, що часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

«Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. Те саме зараз робить в Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи. Тисячі сєвєродончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну «Азоту», однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Вчора під час чергового обстрілу було пошкоджене залізничне депо об’єднання. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей», – написав він у телеграмі.

Очільник Луганської ОВА додав, що наразі триває наступ російських військ у напрямку Новотошківське – Оріхове.

«Ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку», – уточнив Гайдай.

Вранці 11 червня Генеральний штаб ЗСУ також поінформував, що армія РФ веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 червня заявив, що багато в чому доля українського Донбасу вирішується у боях за Сєвєродонецьк. Він назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих з початку повномасштабного російського вторгнення.

9 червня у ранковому ефірі Радіо Свобода керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив про контроль Збройними силами України на той час близько третини міста. Вранці 11 червня очільник Луганської ОВА повідомив в ефірі єдиного марафону, що більшу частину міста контролюють війська РФ.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що російські війська мали завдання захопити місто і взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня.

3 червня стало відомо, що у Сєвєродонецьк зайшов «Іноземний легіон».