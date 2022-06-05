Російські війська застосували фосфорні бомби на Харківщині, триває штурм Сєвєродонецька – Генштаб

Російські війська продовжують ракетні та авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах України, в тому числі в Києві, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 5 червня.

За даними штабу, на Харківщині російські війська концентруються на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Збройних сил України до державного кордону. Також тривають удари по українських військах поблизу Харкова.

«Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки», – йдеться в зведенні.

На Донецькому напрямку російські війська сконцентрувалися на наступі для оточення українських сил у районах Сєвєродонецька і Лисичанська та блокування основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку російська армія веде наступ у напрямку Святогірська та намагається витіснити українських військових на правий берег Сіверського Донця.

«На Сєверодонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста. Крім того, з метою захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка», – повідомляє Генштаб.

На Бахмутському напрямку Росія, за даними українського командування, перекинула понад 20 одиниць озброєння та військової техніки для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат.

Крім того, російські війська намагалися відновити втрачені позиції в напрямку Сухого Ставка та Лозового на півдні, проте противник «зазнав значних втрат та відійшов».

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Генштаб фіксує п’ять російських носіїв крилатих ракет «Калібр», які перебувають у готовності до застосування в акваторії Чорного моря.

«На Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі. До 11 червня 2022 року продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил республіки білорусь. У рамках зазначених заходів у Брестській області проведено контрольно-тактичне заняття з підрозділами однієї з бригад сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь», – зазначають у штабі.

За даними командування Повітряних сил Збройних сил України, українські військові за добу 4 червня знищили дев’ять повітряних цілей російських загарбників.