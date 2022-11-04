В Україні загинув шостий американський доброволець, 23-річний Скайлер Ґреґґ

23-річний американський доброволець Скайлер Джеймс Ґреґґ зі штату Вашингтон, який воював у складі Міжнародного легіону територіальної оборони, загинув в Україні, повідомляє видання The Daily Beast.

Смерть військовослужбовця виданню підтвердили командир підрозділу, де служив Скайлер Ґреґґ, та його батько. Журналістам вдалося встановити, що доброволець загинув 29 жовтня на північному сході України: його підрозділ потрапив під артобстріл, кілька людей були поранені.

Про загибель Скайлера Ґреґґа повідомила його тітка, Мері Ґреґґ-Мерфі. «Мій дорогий, хоробрий племінник Скайлер загинув, виконуючи свій обовʼязок, допомагаючи своїм українським друзям у війні проти Росії», – написала вона у фейсбуці.

За інформацією видання, Скайлер Ґреґґ приєднався до Міжнародного легіону тероборони у квітні. У червні його поранили в бою під Харковом, і деякий час він проходив реабілітацію в одному з військових госпіталів, після чого повернувся на фронт.

Рішення виїхати воювати в Україну Скайлер Ґреґґ, за даними видання, ухвалив після того, як побачив сюжет, у якому російський танк протаранив легковий автомобіль. Його батько Стів Ґреґґ був проти того, щоб син вирушав на війну в Україну, але Скайлер поїхав спочатку до Польщі, а потім до Києва.

У середині жовтня на війні в Україні загинув американський ветеран, колишній піхотинець Дейн Партрідж зі штату Айдахо. 34-річний Партридж, який служив піхотинцем в Іраку з 2007 до 2009 року, потрапив під танковий обстріл у районі Сєверодонецька Луганської області 3 жовтня. Американець зазнав тяжкого поранення шиї, за його життя впродовж тижня боролися військові медики у шпиталі в Запоріжжі.

У США немає офіційних публічних даних про кількість американців, що воюють в Україні, так само як і про загиблих на війні громадян країни. Дейн Партрідж став пʼятим із офіційно підтверджених загиблих американських добровольців, які воювали в міжнародному легіоні. Раніше повідомлялося про загибель ще чотирьох громадян США: Браян Янґ та Люк Люцишин загинули в липні, Стівен Забельські – у травні, Віллі Кенсел – у квітні.