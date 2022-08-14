Італійці на війні в Україні. Хто вони?

РИМ – Відкриття у Генуї кримінального провадження стосовно 19-річного італійця, який воює проти російської армії в Україні, називають першим подібним випадком на Апеннінах. Підозрюють, що він скористався мережею нелегальних вербувальників. Раніше місцеві правоохоронці викривали організації з вербування найманців і притягали до відповідальності громадян Італії, які були в лавах бойовиків російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу. І ті, й інші, за італійським законодавстом, вважаються правопорушниками, якщо пішли на війну за посередництва нелегальних структур.

«Я вирішив поїхати, коли почув слова Путіна, що він напав на Україну з метою її денацифікації. Цю боротьбу проти велетня, спраглого на кров, слід підтримати» – нібито таку мотивацію вузькому колу знайомих озвучив перед поїздкою в Україну студент із Генуї Кевін К’яппалоне. Подібне він розповів ще у березні в інтерв’ю тижневику Panorama, після якого підрозділ боротьби з мафією й тероризмом у Генуї вже тоді зацікавився молодиком.

Я тут у лавах Інтернаціональної бригади, що воює проти нападу росіян. Вірю у те, що роблю

Батькам же наприкінці квітня молодий чоловік сказав, що їде до Санремо займатися волонтерством в рамках своєї політичної діяльності. А потім через тиждень, зателефонувавши додому з Київщини, син повідомив рідним: «Я тут у лавах Інтернаціональної бригади (очевидно, Інтернаціонального легіону – ред.), що воює проти нападу росіян. Вірю у те, що роблю, почуємося».

Закони про найманство і вербування

Після кількох місяців роботи відділу загальних розслідувань та спецоперацій Digos прокуратура Генуї пред’явила Кевіну К’яппалоне обвинувачення у порушенні національного закону від 1995 року, що відповідає конвенції ООН з протидії вербування, використання та підготовки солдат-найманців. За найманство передбачене покарання від 2 до 7 років позбавлення волі. Слідчі органи намагаються встановити, яким чином італієць потрапив на український фронт, щоб з’ясувати, чи діє на території Італії нелегальна мережа вербувальників.

Але законодавство країни стосовно foreign fighters олядачі називають дискусійним і піддатливим до різних інтерпретацій. Визначальним фактором виступає однак система залучення до військової служби за кордоном. Якщо це відбувається самостійно за вибором бійця і в рамках законних структур іноземного війська, тоді зазвичай це не вважається порушенням закону. Якщо ж вступ на службу до закордонного війська відбувся за сприяння нелегальної мережі осіб чи організацій або передбачає оплату за посередництво, тоді це відносять до випадків, заборонених італійським законом.

Фахівець з теми антитероризму, дослідник Інституту досліджень міжнародної політики ISPI Франческо Мароне говорить, що воювати за кордоном не вважається автоматично злочином. Він пояснив виданню Il Post дію іншої статті 288 кримінального кодексу Італії про власне вербування, не дозволене італійською державою: «здійснює злочин той, хто вербує та озброює людей для воєнної служби або на користь іноземної держави». За це передбачене покарання від 4 до 15 років.

МЗС Італії попереджає!

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС Італії попереджало своїх громадян, що участь у бойових діях може загрожувати кримінальною відповідальністю за порушення статей закону, які забороняють ворожу поведінку стосовно іноземної держави або долучення до іноземного війська , якщо на це не дав згоди уряд Італії.

За даними МЗС Італії, в Україні по обидві сторони фронту воюють нині від одного до двох десятків громадян Італії. Відповідно до інформації Iнституту ISPI, до масштабного вторгнення росіян в Україні уже налічувалися 50-60 італійських вояків. Вони, ймовірно, були рівномірно розподілені між двома сторонами збройного конфлікту на Донбасі, зазначає експерт Франческо Мароне.

Як відомо, наприкінці лютого, президент України Володимир Зеленський закликав іноземців їхати воювати за Україну, формуючи Інтернаціональний легіон територіальної оборони. Тоді ж охочим громадянам інших держав, які мали військовий досвід, радили звертатися за інформацією до дипломатичних представництв України. За даними Радіо Свобода з надійних джерел, у той час українські дипломати в Римі звернулися до МЗС Італії, пропонуючи спростити законодавство і дозволити італійським громадянам долучатися до захисту України від російського загарбника. МЗС Італії не погодилося на це. Деякі країни як, скажімо, Данія, дозволяють або принаймні не забороняють цього робити своїм громадянам.

Як стало відомо Радіо Свобода, було чимало італійців, які апелювали до українського посольства та консульств із проханням допомогти поїхати на фронт. Однак і там їх інформували про заборону італійського законодавства і, відповідно, ніякого сприяння для поїздок не надавали.

Хто такий Кевін?

Кевін К’яппалоне, попри молодий вік, має на батьківщині вже заплямовану репутацію через свою громадську діяльність. Його вважають прибічником ультраправих і близьким до неофашистської партії CasaPound Italia. Разом із членами цього політичного руху він брав участь у місцевих акціях, потрапивши у поліцію за володіння кастетами, інформує італійська преса.

Це парадокс: Італія є членом коаліції, яка надає зброю Україні, а мій син ризикує бути арештованим за те, що поїхав воювати на підтримку України

Щодо поїздки в Україну поліція допитала партійців К’яппалоне, родину і перевірили його комп’ютер. Але, за попередніми даними, 19-річний студент все організував самостійно, знайшовши відповідні контакти через інтернет. Такою є версія і самого обвинувачуваного, і його адвоката, і CasaPound. Проте ця гіпотеза не переконує батьків молодого чоловіка, які вказують на відсутність у сина військового досвіду та його зв’язки з ультраправими активістами. Та, за попередніми даними правоохоронців, не маючи досвіду користування зброєю, молодик у травні самостійно дістався літаком до Польщі і звідти перетнув кордон на автобусі разом з ровесниками інших національностей. За розмовами з родиною та даними слідчих, нині вояк перебуває на території Харківщини.

Отримавши новину про обвинувачення під час останньої телефонної розмови, юнак був здивований великою увагою преси до своєї історії. Його батько Філіппо Морамарко висловлює не менше здивування, але з іншого приводу: «Це парадокс: Італія є членом коаліції, яка надає зброю Україні, а мій син не може повернутися додому, ризикує бути арештованим за те, що поїхав воювати на підтримку тієї ж України».

Випадок з генуезьким студентом Кевіном через його праворадикальні переконання потенційно може підсилити хвилю антиукраїнської пропаганди серед громадян, які переконані, що Кремль справді бореться з нацистами в Україні. Власне, багато коментарів у соціальних мережах були саме такого спрямування. Хоча італійський журналіст Крістіано Тінацці вважає, що не слід перебільшувати ефект поодинокого випадку.

Італійці настільки розділені у поглядах на цю війну, що один випадок не змінить щось кардинально

«Думаю, ця новина вже ніяк не вплине на громадську думку в Італії, у багатьох склалося своє ставлення до війни і часто під впливом дезінформації, яка активно просувається ще з 2014 року. Чимало хто сприймає усіх вояків як екстремістів, незалежно від їхніх політичних переконань, і незалежно, за кого вони воюють. Італійці настільки розділені у поглядах на цю війну, що один випадок не змінить щось кардинально», – сказав у розмові з Радіо Свобода військовий кореспондент Крістіано Тінацці, який висвітлював повномасштабну війну Росії проти України майже чотири місяці.

Хто за кого воює

Від 2014 року серед італійців, які воюють в Україні, є прибічники правих радикалів, і рідше лівих екстремістських сил. У нинішній війні помітно, що серед італійських праворадикалів соратники невеликої неофашистської партії Forza Nuova воюють на боці Росії проти, як вони кажуть, американського «імперіалізму», а активісти чисельнішої CasaPound підтримують українську сторону в збройному протистоянні. Аналізуючи біографії найманців, правоохоронці з’ясовують, що частина з них до поїздки на війну вже мали проблеми з правосуддям в Італії, хоча більшість вирушає на фронт через власні економічні або ідеологічні міркування.

У 2019 році активна у цих розслідуваннях прокуратура Генуї засудила трьох громадян за вербування бойовиків до лав угруповань «ДНР»/«ЛНР», що діють на окупованій частині Донбасу за підтримки Росії. А минулого вересня до 5 років позбавлення волі засудили чи не найвідомішого найманця, активіста ультраправої Forza Nuova Андреа Пальмері. Там же у Генуї його визнали винним у вербуванні та тренуванні людей «для участі в акціях, спрямованих на зміну конституційного ладу або порушенні територіальної цілісності України». Пальмері так і переховується на окупованій частині Донбасу, він давно оголошений у міжнародний розшук.

На боці бойовиків у складі підрозділу «Привид» від 2015 року був 46-річний венеціанець, комуніст-радикал Еді Онгаро. Він загинув 30 березня 2022 року в окопах біля Авдіївки під час боїв. За даними італійської влади, це єдиний підтверджений смертельний випадок італійського бойовика. Повідомляли, що міністерство оборони Росії надіслало уряду Італії інформацію про убивство 11 солдат з італійським громадянством, які воювали проти Москви, але джерела в італійських спецслужбах не підтвердили даних росіян, вказавши, що «триває перевірка».

Переживши російський напад на Маріуполь, колишній футболіст, 29-річний Іван Лука Вавассорі повернувся до Італії після участі в боях у складі українського Інтернаціонального легіону. Стосовно нього прокуратура Мілану провадить попереднє розслідування (без пред’явлення обвинувачення), щоб перевірити ймовірне існування нелегальної системи вербування найманців.

Я тут, бо не хочу, щоб була війна. І якщо її вдасться зупинити тут, до нашого дому вона не дійде

Іншою виглядає історія 23-річної венеційської пілотки Джулії Шіфф, яка після невдалої військової кар’єри на батьківщині, долучилася до складу українського Інтернаціонального легіону, де визначено її ранг і заробітну плату військовослужбовця.

«Я тут, бо не хочу, щоб була війна. І якщо її вдасться зупинити тут, до нашого дому вона не дійде», – сказала молода жінка в інтерв’ю телепрограмі Iene. Шіфф та її адвокат пояснили, що такий випадок не входить до переслідуваних законом. Військовій наразі не інкримінують жодного злочину, бо її ситуація нібито не стосується ні найманства, ні вербування, заборонених законом італійської держави. Наразі немає інформації про можливу зацікавленість цим випадком правоохоронцями.