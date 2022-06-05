У Міноборони розповіли, яка роль «Іноземного легіону»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, як представники «Іноземного легіону» допомагають Україні у боротьбі проти російської агресії.



«Інтернаціональний легіон» проявив себе вже у боях. Вони брали участь у звільненні, зокрема, Київської області. Зараз представники «Інтернаціонального легіону» перебувають в найгарячіших точках. Там є дві групи людей – ті, хто на піднесенні йшли сюди воювати з несправедливістю вторгнення Росії, інша частина – це професійні бійці, які можуть виконувати високого рівня військові задачі. Зараз вони допомагають нам у найгарячіших точках. Це є частина ЗСУ юридично», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Ганна Маляр додала, що Україна продовжує отримувати заявки на вступ до «Інтернаціонального легіону» з усіх точок світу.

«Ми напрацювали підходи – людей, з якими професійними якостями і досвідом, ми беремо. Тому що у нас є свої потреби по захисту держави. Тут все-таки дуже важливо, щоб ці люди були з бойовим досвідом, для того, щоб менше їх наражати на небезпеку. У нас є й багато інших задач, які виконують люди без бойового досвіду. Наприклад, комунікаційні задачі у нас виконують. Багато роблять навіть аналітичної роботи у комунікаційній сфері. Легіонери показують, які стандарти військових комунікацій є, наприклад, на Заході», – розповіла вона.

Днями стало відомо, що у Сєвєродонецьк зайшов «Іноземний легіон».