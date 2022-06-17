Влада США повідомила про третього зниклого в Україні американця

Влада США повідомила про зникнення ще одного американця в Україні і підтвердила інформацію про зникнення громадян США Алекса Дрюка та Енді Х’юїна, які приїхали в Україну для участі в бойових діях на боці ЗСУ як добровольці, передає «Голос Америки».

Представник Держдепартаменту Нед Прайс не уточнив імені третього зниклого безвісти громадянина США. Також, за словами Прайса, американська влада поки що не має «вагомих підстав» вважати, що російські військові взяли в полон Дрюке і Х’юїна.

«На сьогоднішній день ми ще не обговорювали це питання з Російською Федерацією. [Ми] не чули від росіян нічого, що вказує на те, що двоє цих людей перебувають під вартою», – заявив офіційний представник Держдепартаменту.

Прайс підкреслив, що влада США, як і раніше, «усілякими можливими способами закликає американських громадян не їздити в Україну через супутні небезпеки від триваючої агресії Росії».

Раніше проймовірне взяття в полон 39-річного Алекса Дрюке та 27-річного Енді Тай Нгок Х’юїна повідомив телеканал CNN. Прокремлівський політтехнолог Тимофій Васильєв пізніше опублікував фотографію людей, схожих на цих американців. На ній люди в одязі військового забарвлення сидять у кузові вантажівки, їхні руки зв’язані за спиною.

На початку війни Україна створила «Іноземний легіон» для громадян інших країн, котрі хочуть допомогти захистити країну від російського вторгнення. Повідомлялося, що у його складі служать представники 55 країн.

Міністерство закордонних справ України раніше заявило, що всі іноземці, які воюють у складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ, мають правовий статус комбатантів і в полоні користуються правами військовополонених. Це означає, що за міжнародним гуманітарним правом щодо них заборонене насильство, залякування та негуманне поводження.