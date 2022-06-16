Двоє американських добровольців зникли безвісти в Україні і можуть бути в полоні військ РФ – CNN

Двоє американців, які борються на Харківщині на боці українських військ проти російської армії, що вторглася в Україну, тиждень не виходять на зв’язок і можуть бути в російському полоні, повідомили американському каналу CNN рідні та товариш одного з бійців.

Це 39-річний Алекс Джон-Роберт Друке з Таскалуса, штат Алабама, та 27-річний Енді Тай Нгок Х’юїн із Хартселла того ж штату.

Товариш одного з бійців на правах анонімності розповів, що їхній підрозділ у складі 92-ї механізованої бригади 9 червня був у районі села Ізбицьке. За його словами, двоє американців зникли під час бою. Наступного дня в повідомленні російського пропагандистського каналу в Telegram стверджувалося, що під Харковом були взяті в полон двоє американців.

Бані Дрюке, матір Алекса, сказала CNN, що, можливо, вони в полоні, хоча це не підтверджено.

За її словами, посольство США в Україні не змогло перевірити, чи її син захоплений у полон військ РФ, але дипломати з нею на зв’язку. Наречена Х’юїна Джой Блек сказала CNN, що варіант полону не виключений, але і підтвердження цьому немає.

Представник Держдепартаменту США заявив у середу, що їм «відомо про непідтверджені повідомлення щодо двох громадян США, захоплених у полон в Україні».

«Ми уважно стежимо за ситуацією та перебуваємо в контакті з українською владою», – сказав представник Деждепу.

Напередодні Білий дім заявив, що не може підтвердити ці повідомлення, однак координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що «якщо це правда, ми зробимо все можливе, щоб вони благополучно повернулися додому».

Востаннє, як кажуть родичі американських бійців, вони спілкувалися із ними 8 червня.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що всі іноземці, які воюють у складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ, мають правовий статус комбатантів і в полоні користуються правами військовополонених. Це означає, що за міжнародним гуманітарним правом щодо них заборонене насильство, залякування та негуманне поводження.