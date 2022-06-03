Поліція показала, як із Київського моря дістали гелікоптер РФ, ймовірно, збитий 24 лютого

Із Київського водосховища 3 червня дістали російський гелікоптер, за попередніми даними, збитий українськими військовими у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Щойно з Київського водосховища дістали цей ворожий гелікоптер, точніше, те, що від нього залишилось після чудової роботи Збройних сил України. За попередніми даними, російську «пташку» підбили в перший день війни. Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться», – написав Нєбитов у фейсбуці.

Поліція Київщини проводить огляд місця події.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 3 червня Росія втратила під час повномасштабної війни проти України 175 гелікоптерів.