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Туреччина безкоштовно передасть «Байрактар» для України, на який у Литві зібрали кошти – Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас

Туреччина передасть дрон «Байрактар», на який у Литві збирали гроші, безкоштовно – про це повідомив 2 червня міністр оборони Арвідас Анушаускас.

«Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася передати «Байрактар», на який литовці збирали гроші, безкоштовно. Це чудово! На зібрані кошти ми купимо необхідні боєприпаси для «Байрактара», а решта суми також піде на підтримку України. Дякуємо, Туреччино!» – написав міністр у своєму твітері.

Минулого тижня уряд Литви повідомив, що країна зібрала 5 мільйонів євро на дрон «Байрактар» для України.

Угоду про купівлю бойових дронів підписали представники Литви та Туреччини 1 червня в Анкарі.

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