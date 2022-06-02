«Покажи, на що ти здатен»: громадяни Литви зібрали 6 мільйонів доларів на закупівлю бойового безпілотника для України

Представники Литви та Туреччини 1 червня підписали в Анкарі угоду, що дозволяє Литві купувати бойові дрони «Байрактар», повідомляє видання Delfi.

Країна придбає такий безпілотний літальний апарат та інше обладнання на гроші, зібрані жителями у рамках ініціативи Laisves TV, щоб передати його Україні, яка бореться з повномасштабним вторгненням Росії, а також сама розглядає можливість придбання безпілотної системи, йдеться у повідомленні. Протокол про наміри придбати турецькі озброєння підписали віцеміністр оборони Вілюс Семешка та голова Агентства оборонної промисловості Туреччини, йдеться в повідомленні. І зазначається, що 2 червня Семешка зустрінеться з головою компанії з виробництва дронів «Байрактар».

Останніми тижнями литовськими соцмережами шириться жарт, головною фразою якого є: «Нумо всі скинемось і купимо для України танк».

Після цієї дотепної зауваги в голові журналіста Андрюса Тапінаса зародилася ідея, він прагнув посилити свої зусилля, щоб допомогти сусідній Україні після безпідставного вторгнення Росії 24 лютого.

«Компанія, в якій я працюю – Laisves TV – намагається допомагати Україні від початку війни», – сказав Тапінас Російській службі Радіо Свобода, додавши, що компанія збирала кошти на гуманітарну допомогу та організовувала транспорт, яким біженці могли виїхати з України.

«Два тижні тому на прохання посольства України в Литві ми зібрали 330 тисяч євро (354 мільйони доларів) на придбання двох сучасних дронів-розвідників естонського виробництва, що призначені для корегування артилерійського вогню, – сказав Тапінас. – Ми зробили це за 16 годин».

Тапінас вирішив, що його наступним проєктом буде придбання турецького бойового безпілотника «Байрактар», здатного літати на відстані до 150 кілометрів від своєї бази та знищувати бронетехніку за допомогою чотирьох високоточних ракет.

Він звернувся зі своєю пропозицією до Міністерства оборони Литви, і відомство почало переговори з посольством Туреччини та виробником дрона.

«У середу, 25 травня, нам дали «зелене світло», – пригадує Тапінас. – Мені зателефонував міністр і сказав: «Все готово. Вони погоджуються продати «Байрактар». Залишилося лишень зібрати гроші. Покажи, на що ти здатен!»

За три дні Laisves TV зміг зібрати 5,8 мільйона євро (6,2 мільйона доларів). Хоча пожертви надійшли з 50 країн світу, 95 відсотків внесків були від громадян Литви. Про це повідомив Тапінас.

Ми отримали лише один-два внески на суму понад 20 000 євро. Більшість – від 1 до 200 євро. Ми навіть отримали переказ із будинку для людей похилого віку

«Ми отримали лише один-два внески на суму понад 20 000 євро, – сказав він. – Більшість із них були від 1 до 200 євро. Ми ще досі продовжуємо обробляти дані, але ми отримали пожертви від кількох сотень тисяч людей. Це і вчителі…. Ми навіть отримали переказ із будинку для людей похилого віку. Діти надсилали гроші, які вони заощаджували на велосипеди чи комп’ютерні ігри. Це було дуже зворушливо».

Було навіть кілька пожертвувань із Росії, із нотаткою відправника на кшталт «Мені соромно за свою країну».

«Я думаю, що таких трансферів було близько 10», – сказав Тапінас.

Заступник міністра оборони Литви 30 травня вирушив до Туреччини, щоб довести угоду про купівлю безпілотника та його бази до кінця та організувати їхню доставку українським військовим.

Я вболіваю за Україну і намагаюся зробити все можливе, щоб зібрати більше грошей і якимось чином зробити свій внесок у перемогу України

Тапінас сказав, що відкидає аргументи про те, що йому як журналісту займатися такими справами неетично.

«Журналіст BBC поставив мені це запитання, і я подумав: «А коли велася битва за Британію, ви б «об’єктивно» повідомляли про це чи підтримали б свою країну?», – сказав він, посилаючись на повітряну битву, що тривала 4 місяці в 1940 році, під час якої нацистська Німеччина намагалася змусити Британію укласти мирну угоду.

«Я вболіваю за Україну і намагаюся зробити все можливе, щоб зібрати більше грошей і якимось чином зробити свій внесок у перемогу України», – сказав він.