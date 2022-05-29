У Литві зібрали 5 мільйонів євро на «Байрактар» для України

У Литві зібрали 5 мільйонів євро на дрон «Байрактар» для України.

«Всього за 3,5 дні жителі Литви зібрали 5 мільйонів євро на придбання дрона Bayraktar для України в рамках краудфандингової ініціативи», – повідомляє уряд Литви в твітері.

Також про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Литовці щойно зробили це! Дякуємо всім, хто допоміг нам зібрати 5 мільйонів євро на Байрактар за 3 дні! Україно, ми з вами!», – написав він у твітері.

Підтримав та підтримував краудфандингову кампанію зі збирання коштів на придбання безпілотника 26 квітня литовський журналіст Андрюс Тапінас.

10 травня сейм Литви визнав Росію державою-терористом, а війну Росії проти України геноцидом української нації.