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Армія РФ почала використовувати старі типи ракет – ВМС України

Станом на 4 червня, за словами президента України Володимира Зеленського, російські війська від початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні 2503 ракети (фото ілюстративне)

Армія РФ почала використовувати для ударів по території України старі типи ракет, бо, ймовірно, використала значний обсяг сучасної ракетної зброї. Про це повідомляють у ВМС України.

«Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами «Калібр» знизилась, в той же час противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден», – зазначають у ВМС України.

За даними Військово-морських сил України, обстановка у північно-західній частині Чорного моря продовжує бути складною і залишається загроза нанесення ракетних ударів з морського напрямку.

«Противник перейняв нашу тактику, та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування», – зазначають у ВМС України.

За даними Військово-морських сил України, російська армія розгорнула у Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси «Бал» та «Бастіон», а також перекидає додаткові сили на острів Зміїний.

Окрім того, як зазначають у ВМС України, зберігається ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя (особливо в сприятливих погодних умовах).

«Наразі в акваторії Чорного моря перебуває до 12 великих десантних кораблів, проте більше третини з них знаходяться в ремонті... Угруповання противника налічує до 15-ти десантних катерів різного типу», – зазначають у ВМС України.

Окрім того, за даними українських Військово-морських сил, близько 30-ти російських кораблів та підводних човнів продовжують блокаду цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Водночас українським ВМС вдалося відкинути корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів.

Станом на 6 червня, за даними Міноборони України, в акваторії Чорного моря Росія утримує п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 КРМБ типу «Калібр».

Станом на 4 червня, за словами президента України Володимира Зеленського, російські війська від початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні 2503 ракети.

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