Армія РФ почала використовувати старі типи ракет – ВМС України

Армія РФ почала використовувати для ударів по території України старі типи ракет, бо, ймовірно, використала значний обсяг сучасної ракетної зброї. Про це повідомляють у ВМС України.

«Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами «Калібр» знизилась, в той же час противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден», – зазначають у ВМС України.

За даними Військово-морських сил України, обстановка у північно-західній частині Чорного моря продовжує бути складною і залишається загроза нанесення ракетних ударів з морського напрямку.

«Противник перейняв нашу тактику, та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування», – зазначають у ВМС України.

За даними Військово-морських сил України, російська армія розгорнула у Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси «Бал» та «Бастіон», а також перекидає додаткові сили на острів Зміїний.

Окрім того, як зазначають у ВМС України, зберігається ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя (особливо в сприятливих погодних умовах).

«Наразі в акваторії Чорного моря перебуває до 12 великих десантних кораблів, проте більше третини з них знаходяться в ремонті... Угруповання противника налічує до 15-ти десантних катерів різного типу», – зазначають у ВМС України.

Окрім того, за даними українських Військово-морських сил, близько 30-ти російських кораблів та підводних човнів продовжують блокаду цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Водночас українським ВМС вдалося відкинути корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів.

Станом на 6 червня, за даними Міноборони України, в акваторії Чорного моря Росія утримує п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 КРМБ типу «Калібр».

Станом на 4 червня, за словами президента України Володимира Зеленського, російські війська від початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні 2503 ракети.