У Чорне море вийшло угруповання із п’яти російських великих десантних кораблів – фото

Наразі у Чорне море вийшло угруповання з п’яти великих десантних кораблів, зібране з трьох флотів ВМФ Росії, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, у Південній бухті – найбільшому відгалуженні Севастопольської бухти – біля Мінної стінки пришвартовано чотири ВДК. Найближчі два на фото – це ВДК проєкту 1171 «Тапір». У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них – ВДК «Саратов» знищений українською ракетою в порту Бердянська. Два інших – «Орск» (бортовий номер 148) і «Николай Фильченков» (152).

Від початку повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Також біля Мінної стінки стоять два ВДК проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Цезарь Куников» (158), «Новочеркасск» (142), «Ямал» (156) и «Азов» (151).

Наразі у 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Росії в Кілен-бухті сттять на ремонті ВДК «Новочеркасск» та «Азов», у чому зміг переконатися кореспондент Крим.Реалії.

ВДК «Королев» Балтійського флоту, який наприкінці травня також стояв на ремонті у 13 судноремонтному заводі, нині пришвартований у Сухарній бухті.

Як раніше сьогодні повідомило російське державне агентство ТАСС, у Чорному морі перебуває угруповання ВМФ РФ у складі 12 ВДК. За даними джерела агентства, до загону кораблів Північного флоту входять ВДК​ «Петр Моргунов», «Оленегорский горняк» і «Георгий Победоносец». Балтійський флот представлений ВДК «Королев», «Минск» і «Калининград».

Як повідомляли Крим.Реалії, перелічені великі десантні кораблі зайшли у Чорне море в першій декаді лютого для участі в навчаннях.

Таким чином, наразі сім ВДК із цього угруповання перебувають у бухтах окупованого Севастополя, у тому числі в ремонті, а п’ять ВДК вийшли у море.