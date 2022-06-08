ОГП: число дітей, поранених через масштабне вторгнення РФ, зросло

В Україні станом на ранок 8 червня відомо про щонайменше 478 дітей, поранених внаслідок масштабного вторгнення Росії, повідомив Офіс генпрокурора. Напередодні в ОГП повідомляли про 467 поранених дітей.

Офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 263.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – наголосили у прокуратурі.

Там уточнили, що 5 червня внаслідок обстрілу російськими військами Добропілля Пологівського району Запорізької області зазнав вогнепального поранення 9-річний хлопчик.

Крім того, у ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей у Харківській області.

Через постійні бомбардування й обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1958 закладів освіти, при цьому 186 з них – зруйновані повністю, додали в ОГП.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 6 червня змогло підтвердити загибель 4253 і поранення 5141 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих – 272 дітей. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.