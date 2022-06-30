Росія обурилась через заяву Джонсона про «токсичну маскулінність» щодо рішення Путіна вторгнутися в Україну

Росія викликала посла Великобританії в Москві на знак протесту проти висловлювань прем’єр-міністра Бориса Джонсона про президента Володимира Путіна та висловлювань іншого британського чиновника щодо високопоставлених діячів російського уряду.

Росія заявила послу Деборі Броннерт, що «рішуче» виступає проти «хамських заяв» британського керівництва щодо Росії, її лідера, офіційних представників влади, а також російського народу, йдеться у заяві МЗС Росії від 30 червня.

«У пристойному суспільстві прийнято вибачатися за подібні висловлювання», – йдеться в повідомленні російського МЗС з коментарями про буцімто «неприйнятну образливу риторику».

Борис Джонсон 28 червня в інтерв’ю німецькій телекомпанії ZDF заявив, що військова агресія Росії проти України є «прекрасним прикладом токсичної маскулінності». «Якби Путін був жінкою, я не думаю, що він почав би цю божевільну мачо-війну», сказав Джонсон.

Також міністр оборони Великобританії Бен Воллес викликав гнів Росії після того, як звинуватив прессекретаря МЗС Росії у тому, що вона «щотижня погрожує всім завдати ядерного удару».

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що для британських офіційних осіб «неприйнятно» «поширювати свідомо неправдиву інформацію, особливо про ймовірні загрози з боку росіян, які «вдаються до ядерної зброї».

Посольство Росії в Лондоні 30 червня заявило, що слова британської влади були сприйняті в Росії «як вияв глибокої неповаги» до країни та її дипломатичних традицій.