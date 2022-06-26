Обговорювали війну в Україні. Джонсон застеріг Макрона від спроб «залагодити конфлікт»

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном наголосив, що «будь-яка спроба залагодити конфлікт зараз» призведе лише до тривалої нестабільності. Про це повідомляє пресслужба британського уряду за підсумками зустрічі.



«Прем'єр-міністр наголосив, що будь-яка спроба залагодити конфлікт зараз призведе лише до тривалої нестабільності і дасть Путіну дозвіл на постійне маніпулювання як суверенними країнами, так і міжнародними ринками», – йдеться у повідомленні.



Сторони погодилися, що нині – «критичний момент для перебігу конфлікту», і є можливість змінити хід війни.



«І прем’єр-міністр, і президент Макрон наголосили на необхідності підтримки України, щоб посилити її як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах», – зауважують у пресслужбі.



Крім того, Борис Джонсон зустрівся з прем’єром Канади Джастіном Трюдо і наголосив – «ми повинні схилити терези на користь України».



«Це означає надати Україні оборонні можливості, підготовку та розвідку, необхідні для відбиття російського просування», – додають у британському уряді.

16 червня у Києві з візитом перебували президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також президент Румунії Клаус Йоганніс і прем’єр Італії Маріо Драґі. Емманюель Макрон у Києві запевнив, що від України не вимагатимуть поступок Росії, «умови переговорів і формат будуть визначатися Україною».

Після цього візиту німецьке видання Die Welt повідомило, що «за зачиненими дверима» лідери Німеччини, Франції та Італії просили українського президента відновити переговори з Росією. Згодом речник Зеленського це повідомлення спростував.