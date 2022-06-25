Французькі журналісти розкрили деталі розмови Макрона і Путіна за 4 дні до масштабного вторгнення в Україну

Французькі журналісти розкрили подробиці телефонної розмови президентів Франції і Росії 20 лютого – однієї з останніх перед визнанням Москвою «незалежності» угруповань «ДНР» і «ЛНР», після чого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

В основі документального фільму «Президент, Європа і війна», який вийде на телеканалі France 2 наступного тижня, – дев’ять хвилин телефонної розмови Емманюеля Макрона і Володимира Путіна. Фільм, як сказано в анотації, розповідає про дипломатичні залаштунки останніх шести місяців у Єлисейському палаці – про спроби Макрона запобігти масштабній війні і про його реакцію на її початок.

Розмова Путіна з Макроном, уривки з якої включені у фільм, відбулася вранці 20 лютого, на тлі різкого загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною, але ще до будь-яких офіційних кроків російської сторони.

«Я хотів би, щоб ви спочатку дали мені своє розуміння ситуації і, можливо, абсолютно прямо, коли ми говоримо віч-на-віч, сказали мені, які ваші наміри», – такими словами почав розмову Макрон.

«Що я можу сказати? Ви самі бачите, що відбувається», – відповів Путін, після чого звинуватив українського президента Володимира Зеленського у «брехні», а самого Макрона – у бажанні переглянути Мінські угоди про врегулювання на Донбасі.

Макрон не погодився з таким трактуванням, що привело до гарячого обміну думками. На нарікання Путіна про те, що пропозиції бойовиків «не чують», Макрон, як випливає з фільму, відповів: «Нам наплювати на пропозиції сепаратистів!» – обґрунтувавши це тим, що вони не є стороною Мінських угод.

Врешті-решт Путін погодився на пропозицію Макрона зустрітися з президентом США Джо Байденом, проте наполіг на тому, щоб дата саміту поки не призначалася, оскільки його потрібно підготувати. Розмова закінчується словами Путіна: «Не хочу приховувати від вас, що я зараз хотів піти пограти в хокей. Ось, я говорю з вами зі спортзалу».

У повідомленні Кремля про телефонну розмову 20 лютого про можливу зустріч із Байденом нічого не йшлося. Наступного дня на засіданні Ради безпеки Росії, де обговорювалося питання про визнання «ДНР» і «ЛНР», Путін згадував про якусь пропозицію французької сторони, але зазначав, що вона не є конкретною.

Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін пропонував дати Заходу «останній шанс» на переговори, але у відповідь на слова Путіна: «Ви що пропонуєте розпочати переговорний процес?» – знітився і виступив спочатку за приєднання «ДНР» і «ЛНР» до Росії, а після чергового питання Путіна – за їхню «незалежність».

Макрон і після початку повномасштабної війни – на відміну, наприклад, від президента США – кілька разів телефонував Путіну. Він говорив, що це не приносить йому задоволення, але підкреслював, що контакти необхідні для пошуку миру.

У Кремлі французький документальний фільм наразі не коментували.