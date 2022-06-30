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ЄСПЛ вимагає від Росії гарантувати, що двох британців, захоплених в Україні, не стратять

Ейден Еслін (ліворуч), Шон Піннер (праворуч) і Брагім Саадун (посередині) у так званому «суді» проросійського угруповання «ДНР». Окупований Донецьк, 9 червня 2022 року

Європейський суд із прав людини оприлюднив тимчасові заходи, в яких Росії рекомендовано утриматися від виконання смертного вироку проти двох британців, що воювали в складі Збройних сил України і потрапили в полон.

Ейден Ейслін і Шон Піннер разом із марокканцем Брагімом Саадуном були «засуджені» до страти за «найманство» «судом» угруповання «ДНР» у Донецьку, який контролюють підтримувані Росією бойовики.

«Суд вирішив вказати російському уряду... забезпечити, щоб смертна кара, винесена заявникам, не була виконана», – йдеться в рішенні, винесеному 30 червня.

ЄСПЛ також закликав російську владу забезпечити дотримання прав двох ув’язнених, оскільки вони входили до Збройних сил України, жили в Україні і вважали країну своїм домом.

Родина Ейсліна заявила, що він і Піннер жили в Україні, коли в лютому почалася повномасштабна війна, і «як до військовослужбовців українських Збройних сил, до них слід ставитися з повагою, як до будь-яких інших військовополонених».

Британія, ООН, Україна і Німеччина засудили смертні вироки.

Раніше ЄСПЛ застосовував аналогічні тимчасові заходи щодо Брагіма. Його батько заявив, що син також є громадянином України і його права як військовополоненого мають поважати.

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