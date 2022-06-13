Марокканець, «засуджений» у Донецьку до страти, має українське громадянство – батько

Батько марокканця, якому бойовики незаконного збройного формування «ДНР» винесли «смертний вирок», звинувативши в «найманстві» разом зі ще двома іноземцями, що воювали в ЗСУ, заявляє, що його син має українське громадянство, і до нього мають ставитися відповідно.

Так званий «верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» 9 червня засудив трьох полонених іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.

Йдеться про двох британців – Шона Піннера та Ейдена Есліна – та громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Брагім отримав українське громадянство у 2020 році, пройшовши рік військової підготовки як умову для вивчення аерокосмічних технологій у київському університеті, повідомив його батько Тахар Саадун в електронному листі Reuters.

Він здався «добровільно» і до нього слід ставитися як до «військовополоненого», сказав батько, додавши, що винесений «вирок» буде оскаржено.

«Ми як сім’я страждаємо від відсутності контакту з адвокатом для обміну юридичною інформацією, і це посилює наші випробування», – сказав він.

Раніше засновник розслідувальної групи Bellingcat Еліот Гіґґінс повідомив, що один із британців, «засуджених» в окупованому Донецьку за «найманство» і «тероризм», Ейден Еслін, є дійсним військовослужбовцем української армії та українським громадянином.

Британія засудила «вирок» своїм громадянам як «кричуще порушення» Женевської конвенції, згідно з якою військовополонені мають право на імунітет комбатантів і не повинні переслідуватися за участь у бойових діях.

Міністерство закордонних справ України, коментуючи «вирок», заявило в коментарі Радіо Свобода, що всі іноземці, які воюють у складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ, мають правовий статус комбатантів і в полоні користуються правами військовополонених.

Це означає, що за міжнародним гуманітарним правом щодо них заборонене насильство, залякування та негуманне поводження, а «так званий «судовий процес» над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним», наголосили у МЗС.

«Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України», – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.