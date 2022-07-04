Британія оголосила про нові санкції проти Білорусі

Великобританія оголосила про введення із 5 липня нових санкцій проти Білорусі, які передбачають заборону на експорт продуктів нафтопереробки, передових технологій і предметів розкоші, йдеться на сайті уряду.

Британська влада також заборонить імпорт білоруського заліза та сталі. Буде обмежений доступ Білорусі до фінансового сектору – випуску боргових зобов’язань та цінних паперів у Лондоні.

Загалом обмеження стосуватимуться імпорту та експорту товарів на суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

«Білоруський режим активно сприяв вторгненню Путіна, дозволивши Росії використовувати свою територію для нападу на Україну – для запуску військ і ракет зі своєї території та пропуску російських літаків через повітряний простір. Лукашенко також відкрито підтримував наратив Кремля, стверджуючи, що Київ «провокує Росію», щоб виправдати криваве вторгнення Путіна", – йдеться на сайті уряду Великобританії.

Офіційно білоруська армія не бере участі у війні Росії з Україною. Але Білорусь підтримує у цьому конфлікті Кремль: Лукашенко надав територію Білорусі для проїзду та тимчасової дислокації російських військ, а з території Білорусі завдаються удари по Україні.

Білорусь нині перебуває під санкціями США, ЄС та Великобританії. У білоруському уряді раніше заявили, що через санкції економіка Білорусі цьогоріч ризикує недоотримати 14 млрд дол експортної виручки.