Президент США Джо Байден продовжив санкції проти влади Білорусі ще на один рік. Таке рішення ухвалене тому, що «дії та політика деяких членів білоруського уряду та інших, а також зловмисна діяльність і тривалі зловживання білоруським режимом продовжують становити надзвичайну та виняткову загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США», йдеться в документі, опублікованому на сайті Білого дому.

Санкції США проти білоруського режиму були запроваджені 16 червня 2006 року президентом Джорджем Бушем за дії білоруської влади, «спрямовані на підрив демократичних процесів або інститутів Білорусі» під час президентських виборів 2006 року, порушення прав людини, політичні репресії та державну корупцію.

9 серпня 2021 року США розширили санкції у через події серпня 2020 року, ліквідацію політичної опозиції та організацій громадянського суспільства, а також загрози міжнародному авіаперевезенню.