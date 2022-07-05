Російські війська випустили 7 ракет по Дніпропетровщині, 6 із них збили – голова ОВА

Російська армія обстріляла Дніпропетровську область ракетами вранці 5 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ранкова ракетна атака на область. «Сусід» «дружньо» скерував на нас сім ракет! Шість з них наші військові збили – над Дніпром та Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав», – уточнив він.

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У місті Покров ракета влучила в приватний сектор, зруйнувавши кілька будинків та вибивши шибки в сусідніх. Вибух спричинив пожежу, на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

За попередніми даними Резніченка, ніхто не постраждав.

Вранці 3 липня обстріл Дніпропетровщини зруйнував кілька будинків у Зеленодольську. Область регулярно зазнає російських ракетних ударів.