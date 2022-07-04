Через обстріли армією РФ Сумщини поранені 6 людей – Живицький

Через обстріли російськими військами Сумської області 4 липня поранень зазнали шестеро людей, повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Після 13-ї години росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені. Майже о 17-й годині мінометним вогнем по Новослобідській громаді росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі. Після 18-ї по Білопільській громаді Сумського району з території РФ розпочався мінометний обстріл, 24 «приходи». Також вороги скинули гранату з безпілотника. З 19-ї до 20-ї години росіяни двічі запускали ракети по одному із сел Білопільської громади. Усього 5 ракет. І мінометний вогонь: 4 «приходи». Після 21-ї вогонь із мінометів та САУ продовжився. Щонайменше двоє людей поранені», – написав Живицький.

Останнім часом прикордонна Сумщина регулярно потерпає від російських обстрілів.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.