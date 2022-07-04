Російський обстріл на Сумщині: постраждали троє пацієнтів психоневрологічного інтернату – ОВА

Російські війська увечері 3 липня вчергове обстріляли Сумську область, повідомляє обласна військова адміністрація.

Під обстріл потрапив Атинський психоневрологічний інтернат – за повідомленням, спершу російські загарбники обстріляли його територію та приміщення з мінометів.

«За півгодини – накрили з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток. Як мінімум троє людей постраждали – це пацієнти закладу, які наразі в лікарні», – заявили в ОВА.

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Крім того, російські війська обстріляли напрямок міста Білопілля із самохідних артилерійських установок та мінометів, водночас здійснили мінометний обстріл Хотінської громади.

Також увечері російський безпілотник скинув боєприпас в околицях Великої Писарівки.

Останнім часом прикордонна Сумщина регулярно потерпає від російських обстрілів.