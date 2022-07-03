Влада Донеччини повідомила про повторний удар військ РФ по Краматорську і кількість жертв обстрілів у регіоні за день

Російські війська у неділю здійнили повторний удар по Краматорську, внаслідок чого поранень зазнала жінка, повідомив мер Олександр Гончаренко.
«Знову «Смерч» по Краматорську. Били по приватному сектору та спальних районах міста», – повідомив Гончаренко.
За його словами, пошкоджено приватні будинки, багатоквартирні та шкільний заклад.
Російські війська другий день поспіль обстрілюють Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».
Водночас, загалом за добу на Донеччині через обстріли армії РФ щонайменше 7 цивільних загинули, близько 20 – поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«Важка неділя на Донеччині – ракетні удари та обстріли по всій області. Найбільше постраждали сьогодні наші найбільші міста – Краматорськ і Слов’янськ», – повідомив він.
Він уточнив, що у Слов’янську удень через масований обстріл загинуло 6 людей (у тому числі одна дитина), поранені – 19.
Також через обстріли пошкоджено близько 40 житлових будинків.
Кириленко щодо Краматорська додав, що вдень війська РФ пошкодили готельно-житловий комплекс, а ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки.
Також знову під вогнем опинилися житловий квартал Авдіївки та АКХЗ – достеменно відомо про одного загиблого, вказав посадовець. За словами Кириленка, постраждали також населені пункти Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.
Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
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