Влада Донеччини повідомила про повторний удар військ РФ по Краматорську і кількість жертв обстрілів у регіоні за день

Російські війська у неділю здійнили повторний удар по Краматорську, внаслідок чого поранень зазнала жінка, повідомив мер Олександр Гончаренко.

«Знову «Смерч» по Краматорську. Били по приватному сектору та спальних районах міста», – повідомив Гончаренко.

За його словами, пошкоджено приватні будинки, багатоквартирні та шкільний заклад.

Російські війська другий день поспіль обстрілюють Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Водночас, загалом за добу на Донеччині через обстріли армії РФ щонайменше 7 цивільних загинули, близько 20 – поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Важка неділя на Донеччині – ракетні удари та обстріли по всій області. Найбільше постраждали сьогодні наші найбільші міста – Краматорськ і Слов’янськ», – повідомив він.

Він уточнив, що у Слов’янську удень через масований обстріл загинуло 6 людей (у тому числі одна дитина), поранені – 19.

Також через обстріли пошкоджено близько 40 житлових будинків.

Кириленко щодо Краматорська додав, що вдень війська РФ пошкодили готельно-житловий комплекс, а ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки.

Також знову під вогнем опинилися житловий квартал Авдіївки та АКХЗ – достеменно відомо про одного загиблого, вказав посадовець. За словами Кириленка, постраждали також населені пункти Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.