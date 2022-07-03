«10 приходів» – влада Сумщини повідомляє про мінометний обстріл Шалигінської громади

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляє про російський мінометний обстріл Шалигінської громади вранці 3 липня.

«Ніч в області минула тихо: по нашій території не було обстрілів. Але ранок у Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 приходів після сьомої ранку. Жертв та руйнувань, попередньо, немає», – йдеться у телеграм-повідомленні.

2 липня в ОВА повідомляли, що війська РФ зі своєї території тричі обстріляли Сумщину.

У Генштабі ЗСУ вранці 3 липня повідомили про обстріли впродовж попередньої доби з території РФ позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.

Останнім часом прикордонна Сумщина регулярно потерпає від російських обстрілів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.