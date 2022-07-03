У Генштабі розповіли, де тривають бої, де війська РФ обороняються і де закріплюються

На Бахмутському напрямку в районі Спірного Донецької області тривають бойові дії – там російські війська «намагають вести наступ». Про це вранці 3 липня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського», – йдеться у ранковому зведенні.

На Донецькому напрямку основні зусилля армія РФ зосереджує на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки, інформує Генштаб. І додає, що російські війська вели наступальні дії поблизу Білогорівки, «успіху не мали, змушені були відійти».

На Слов’янському напрямку російські війська обороняються, кажуть українські військові.

«Обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово безуспішно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівка. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби», – мовиться далі.

На Харківському напрямку армія РФ веде оборону зайнятих раніше позицій, пояснюють в ЗСУ. Українські військові зафіксували обстріли із артилерії районів населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.

«Ворожий штурм неподалік Прудянки наші воїни успішно відбили. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового», – додали у штабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, пояснюють в ЗСУ, противник обстрілював українські позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське.

«Штурмовими діями ворог намагається покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спартак», – додали в Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках українські військові не виявили ознак формування наступальних угруповань противника.

На Сіверському напрямку, зауважують, російські війська продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, українські військові зафіксували обстріли з території РФ позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.

На Південнобузькому напрямку, зазначили в Генштабі, противник здійснював систематичні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка.

Крім того, українські військові фіксують систематичні російські ракетні удари на Миколаївському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, у північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки – «у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Напередодні ввечері Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська закріплюються біля Верхньокам’янки, яка розташована поблизу Лисичанська.

Вдень 2 липня російські інформагенції з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова повідомили про оточення військами РФ Лисичанська.

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону заявив, що біля Лисичанська в суботу йшли запеклі бої. Місто не оточене, сказав він тоді.

На Донбасі нині триває активний наступ військ РФ на Лисичанськ. За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Лисичанськ – останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків.

30 червня в британській розвідці заявили, що здатність українських сил продовжувати бої, які сповільнюють противника, а потім уникати оточення шляхом впорядкованого відходу, залишатиметься ключовим фактором для результату військової кампанії на Донбасі.