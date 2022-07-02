ЗСУ звільнили Іванівку і відбили штурм ще двох населених пунктів – Генштаб

Українські військові змусили окупантів залишити населений пункт Іванівка та відбили штурм ще двох населених пунктів, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції українських військових в районах населених пунктів Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.

На Харківському напрямку війська РФ із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали райони населених пунктів Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль.

«Вів штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА «Орлан-10», – йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку, за даними Генштабу, російські військові обстрілювали із артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне українські воїни вкотре успішно відбили.

На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки, а на Краматорському напрямку – поблизу Білогорівки.

На Бахмутському напрямку російські війська обстрілювали українські позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми і Берестового. Біля останнього здійснили розвідку боєм, але отримали рішучу відсіч та змушені були відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Завдавав авіаударів неподалік Павлівки. Українські захисники зупинили наступ військ РФ біля Новомихайлівки, окупантів відкинули назад.