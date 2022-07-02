Війська РФ закріплюються у населеному пункті біля Лисичанська – Генштаб ЗСУ

Російські війська закріплюються біля Верхньокам’янки, яка розташована поблизу Лисичанська, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«За результатами бойових дій (противник) закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка», – йдеться у повідомленні.

Вранці 2 липня у Генштабі повідомляли, що на Лисичанському напрямку біля Верхньокам’янки російські війська вели наступ, але успіху не мали, відійшли.

Сьогодні російські інформагенції з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова повідомили про оточення військами РФ Лисичанська.

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону заявив, що зараз біля Лисичанська йдуть запеклі бої, місто не оточене. У Генштабі ЗСУ ці заяви російської сторони наразі не коментували.

На Донбасі нині триває активний наступ військ РФ на Лисичанськ. За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Лисичанськ – останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків.

30 червня в британській розвідці заявили, що здатність українських сил продовжувати бої, які сповільнюють противника, а потім уникати оточення шляхом впорядкованого відходу, залишатиметься ключовим фактором для результату військової кампанії на Донбасі.