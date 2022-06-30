Міноборони Росії «бреше про перемоги в Україні» – розслідування «Проекту»

Видання «Проект» оприлюднило розслідування, в якому розповідає про те, як Міністерство оборони Росії «бреше про перемоги в Україні». Журналісти проаналізували 196 брифінгів російського відомства з початку повномасштабної війни і дійшли висновку, що надана ним інформація часто не відповідає дійсності.

Наприклад, до 26 червня, за заявами військового відомства, Росія збила 215 українських військових літаків. При цьому з відкритих даних відомо, що до початку повномасштабної війни Україна мала лише 98 військових літаків, 35 транспортних (три з яких тільки замовлені) і п’ять спеціальних – тобто максимум 138 штатних одиниць, наводить свої розрахунки видання. Теоретично росіяни могли знищувати ще й навчальні літаки: їх в українській армії 61, але навіть у цьому випадку загальна кількість літаків не сягає 200.

«Турецькі безпілотники Bayraktar, судячи з даних Конашенкова (представник Міноборони РФ Ігор Конашенков – ред.), взагалі знищені повністю. Через місяць після початку війни, 25 березня, Міноборони повідомило, що російські військові збили 35 із 36 апаратів, які були в Україні. До кінця червня цифра зросла – збитих Bayraktar у повідомленнях Конашенкова стало вже 84», – пише видання.

Як зазначають розслідувачі, принаймні публічним даним ця цифра може суперечити – відомо, що українська армія закупила перед масштабною війною лише 62 таких безпілотників, при цьому 25 із них мали доставити у 2022 році.

Не сходяться цифри і про кількість знищених танків. До 26 червня Міноборони РФ прозвітувало про знищення понад 3800 броньованих машин, включаючи танки. При цьому саме міністерство оцінювало чисельність бронемашин України у 2416 штук. Ще близько 700 машин до середини травня Україні поставили західні союзники, але навіть після цього загальна кількість бронемашин виявляється меншою за те, що нібито «знищили» російські військові.

Також Міністерство оборони Росії кілька разів повідомляло про взяття тих самих населених пунктів. Наприклад, на початку березня офіційний представник відомства Ігор Конашенков тричі розповідав про взяття міста Кремінна. «Проект» вважає, що в березні місто не було взято жодного разу – принаймні українські ЗМІ ні про захоплення, ні про перехід міста з рук до рук не повідомляли.

На початку березня відомство заявило і про взяття міста Лиман. Майже через три місяці, 28 травня, Конашенков повідомив про повторне взяття міста.

Загалом, за підрахунками «Проекту», російське Міноборони звітувало про взяття 25 населених пунктів України більше ніж один раз.

«Людські втрати в українській армії взагалі просто величезні. Якщо скласти всі дані брифінгів Конашенкова, то вийде, що загинули щонайменше 40 596 осіб. У такому разі виходить, що в Україні втратили боєздатність до 80% штатної чисельності військових», – пише «Проект».

Розслідувачі при цьому зазначають, що оцінки російських втрат Генштабом України також «здаються неправдоподібними». За даними Генштабу ЗСУ, станом на 30 червня РФ втратила 35 600 своїх військових.