Залужний: окупанти залишили Зміїний

Російські військові залишили острів Зміїний, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних і авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження», – написав Залужний у фейсбуці 30 червня.

Раніше про те, що російські військові, «ймовірно, залишили» Зміїний через дії ЗСУ повідомили в оперативному командуванні «Південь».

У Міноборони Росії це підтвердили, але назвали «кроком доброї волі».

«Рішення ЗС РФ вивести гарнізон із острова Зміїного не дозволить Києву спекулювати на темі неможливості вивезення зерна», – йдеться у повідомленні міністерства, яке цитує російське державне агентство новин ТАСС.

Натомість голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав таку заяву російського міністерства «фейком».

«Все це – суцільний фейк. По-перше, ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном. Вранці був обстріляний склад у Дніпропетровській області. Росія продовжує провокувати продовольчу кризу і брехати. Вони як і раніше блокують наші порти та знищують зерно. Їм потрібен світовий Голодомор», – написав Єрмак у телеграмі.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляла про враження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.