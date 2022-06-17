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ВМС ЗСУ вразили російський буксир із ЗРК на борту

Острів Зміїний у травні 2022 року (фото ілюстративне)

В акваторії Чорного моря українські військові вразили російський буксир «Василий Бех» під час транспортування боєприпасів, озброєння й особового складу чорноморського флоту, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

«В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех», під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «ТОР» не завадила Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників», – зазначено в повідомленні у фейсбуці.

У ВМС зазначили, що збудований на астраханському судноремонтному заводі буксир «Василий Бех» водотоннажністю 1605 тонн було прийнято до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.

Російська сторона про втрату не повідомляє.

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