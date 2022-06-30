Російські війська обстріляли Дніпропетровщину – голова ОВА

Російські військові вранці 30 червня обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, за попередніми даними, люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворог продовжує тероризувати міста і села Криворізького району. На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування. У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу», – написав Резніченко у телеграмі.

В інших районах області, за його словами, на даний час спокійно.

24 червня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що за чотири місяці війни по Дніпропетровщині Росія вдарила 160 ракетами, загинула 21 людина.