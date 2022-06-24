За чотири місяці війни по Дніпропетровщині Росія вдарила 160 ракетами, загинула 21 людина. Про це на брифінгу 24 червня повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає кореспондентка Радіо Свобода.

За його словами, з початку війни область пережила пів тисячі повітряних тривог.

«Зазначу, що сьогодні – рівно чотири місяці, як триває повномасштабне російське воєнне вторгнення на територію України. За ці чотири місяці на Дніпропетровщині загинула 21 людина. В область прилетіло майже 160 ракет. За дуже приблизними підрахунками, регіон пережив майже пів тисячі сигналів повітряної тривоги», – сказав він.

Лише з початку цього тижня зафіксовано півтора десятка обстрілів військами РФ, сказав він.

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За його словами, останній обстріл був цієї ночі. У ніч на 24 червня російські війська вдарили з «Ураганів» по території Гречаноподівської громади Криворіжжя.

Влучили в поля, руйнувань і постраждалих немає. Окрім цього, касетними боєприпасами обстріляли Широківську громаду Криворіжжя. Там частково зруйнований один будинок. Без жертв.

Розмінування Дніпропетровщини триває. За чотири місяці піротехніки знешкодили понад 3 тисячі боєприпасів.

Лукашук також розповів, що Дніпропетровщина — лідер за кількості прийнятих переселенців. Область прихистила понад 270 тисяч таких людей.