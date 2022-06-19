Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилася до двох – влада

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області збільшилася до двох. Про це повідомив 19 червня голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Сумні новини, на жаль, не закінчуються. У лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий «приліт» забрав життя двох людей», – написав він у телеграмі.

Цього дня раніше очільник Дніпропетровської ОВА повідомив про вибух резервуара з паливом у Новомосковському районі і загибель одного з рятувальників та двох ушпиталених з опіками. На той час Резніченко повідомляв, що «загалом постраждали 13 людей, у однієї людини атака забрала життя». І заявляв, що рятувальники 14-у годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака.

Напередодні Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомляла, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу нафтобази в Новомосковському районі 18 червня зросла до 11.

Також у повідомленні попереднього дня зазначалося, що масштабна пожежа на місці триває, горять резервуари з мазутом та пальним.

Про обстріл кількох районів Дніпропетровщини у суботу повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.